Операція ЗСУ на Курщині: у Москві стали вдвічі частіше укладати контракт із міноборони РФ - ЗМІ

Жителі Москви стали частіше укладати контракт із міноборони Росії на військову службу після того, як Збройні сили України почали операцію в Курській області. Про це пише російський ресурс Верстка, посилаючись на своє джерело в московській мерії, повідомляє Новое время.

Згідно з цими даними, за тиждень, що передував атаці ЗСУ (29 липня — 4 серпня), контракт укладали в середньому 97 осіб на день, але вже наступного тижня (5 — 11 серпня) їхня кількість зросла до 126 осіб на день. У наступні два тижні зростання зберігалося: з 12 по 18 серпня контракт підписували в середньому 180 осіб на день, а з 19 по 25 серпня — 213.

Джерело ресурсу в мерії Москви стверджує, що половина тих, хто приходить, мотивує своє рішення вторгненням ЗСУ в Курську область. Мовляв, «я завжди говорив, що піду, якщо нападуть на мою батьківщину. Ось напали».

Стверджується, що минулого разу кількість охочих укласти контракт зросла після того, як 23 липня мер Москви Сергій Собянін оголосив одноразову додаткову виплату в розмірі 1,9 мільйона рублів для тих, хто укладе контракт із міноборони.