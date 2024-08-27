Операция ВСУ на Курщине: в Москве стали вдвое чаще заключать контракт с минобороны РФ - СМИ

Жители Москвы стали чаще заключать контракт с минобороны России на военную службу после того, как Вооруженные силы Украины начали операцию в Курской области.﻿ Об этом пишет российский ресурс Верстка, ссылаясь на свой источник в московской мэрии, сообщает Новое время.

Согласно этим данным, за неделю предшествующую атаке ВСУ (29 июля — 4 августа) контракт заключали в среднем 97 человек в день, но уже на следующей неделе (5 — 11 августа) их число выросло до 126 человек день. В следующие две недели рост сохранялся: с 12 по 18 августа контракт подписывали в среднем 180 человек в день, а с 19 по 25 августа — 213.

Источник ресурса в мэрии Москвы утверждает, что половина тех, кто приходит, мотивирует свое решение вторжением ВСУ в Курскую область. Мол, «я всегда говорил, что пойду если нападут на мою родину. Вот напали».

Утверждается, что в прошлый раз число желающих заключить контракт выросло после того, как 23 июля мэр Москвы Сергей Собянин объявил единовременную дополнительную выплату в размере 1,9 миллиона рублей для тех, кто заключит контракт с минобороны.