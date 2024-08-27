Зеленський заявив, що діалог із Путіним сьогодні є порожнім і беззмістовним

Президент Володимир Зеленський заявив, що діалог із російським диктатором Володимиром Путіним на сьогодні є порожнім.﻿ Про це глава держави заявив на форумі "Україна 2024. Незалежність", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Із Путіним не те що компроміси, з Путіним в принципі діалог на сьогодні - порожній, беззмістовний. Бо він не хоче закінчення війни дипломатично. Він готовий дипломатично немов, але віддати йому 30% нашої землі" , - зазначив він.

Зеленський додав, що Курська операція "дуже сильно допомогла" Україні.