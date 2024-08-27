Зеленский заявил, что диалог с Путиным сегодня является пустым и бессодержательным

Президент Владимир Зеленский заявил, что диалог с российским диктатором Владимиром Путиным на сегодня является пустым.﻿ Об этом глава государства заявил на форуме "Украина 2024. Независимость", сообщает Цензор.НЕТ.

"С Путиным не то что компромиссы, с Путиным в принципе диалог на сегодня - пустой, бессодержательный. Потому что он не хочет окончания войны дипломатически. Он готов дипломатически как бы, но отдать ему 30% нашей земли" , - отметил он.

Зеленский добавил, что Курская операция "очень сильно помогла" Украине.