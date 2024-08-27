Президент розповів, чим займаються Єрмак та команда ОП

Чиновники Офісу президента працюють над здобуттям Україною допомоги та міжнародними контактами, заявив президент Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність", повідомляє Ліга.net.

Журналіст запитав президента, як він оцінює ефективність "п'яти-шести менеджерів" ОП, зокрема Олега Татарова, Ростислава Шурми, Олексія Кулеби та Андрія Єрмака.

"Що стосується "Пейтріотів", F-16, ATACMS, іншої зброї – просто так вона не з'явилась. Саміт миру сам по собі не з'явився, хоча до цього ми могли програти ініціативу щодо інших ініціатив у дипломатичному врегулюванні" , – заявив Зеленський.

За його словами, Єрмак – один з основних людей, котрі готували й формулу миру, й Саміт миру.

Інші співробітники ОП, заявив президент, зокрема вели контакти зі США, з адміністрацією американського президента, з Державним департаментом.

Зеленський не повідомив, чим посадовці ОП займаються у внутрішньоукраїнських питаннях.

Раніше голова Офісу Єрмак заявив, що займається зовнішньою політикою, оскільки виконує функції радника з питань національної безпеки, котрі є в інших країнах. В Україні такої посади юридично не існує.



