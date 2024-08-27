Президент рассказал, чем занимаются Ермак и команда ОП

Чиновники Офиса президента работают над получением Украиной помощи и международными контактами, заявил президент Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость", сообщает Лига.net.

Журналист спросил президента, как он оценивает эффективность "пяти-шести менеджеров" ОП, в частности Олега Татарова, Ростислава Шурмы, Алексея Кулебы и Андрея Ермака.

"Что касается "Пейтриотов", F-16, ATACMS, другого оружия – просто так оно не появилось. Саммит мира сам по себе не появился, хотя до этого мы могли проиграть инициативу по другим инициативам в дипломатическом урегулировании" , – заявил Зеленский.

По его словам, Ермак – один из основных людей, готовивших и формулу мира, и Саммит мира.

Другие сотрудники ОП, заявил президент, например, вели контакты с США, с администрацией американского президента, с Государственным департаментом.

Зеленский не сообщил, чем чиновники ОП занимаются во внутренне украинских вопросах.

Ранее глава Офиса Ермак заявил, что занимается внешней политикой, поскольку выполняет функции советника по вопросам национальной безопасности, которые есть в других странах. В Украине такой должности юридически не существует.