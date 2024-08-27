Іспанія назвала кількість українських військових, яких підготувала країна

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час візиту до міста Толедо 27 серпня зустрілась із українськими військовослужбовцями, які проходять навчання в межах місії ЄС.﻿﻿ З посиланням на іспанське Міноборони, повідомляє Європейська правда.

Роблес підкреслила в розмові з українськими військовими, що "солідарність, підтримка і відданість Іспанії Україні залишаються непохитними, як і з самого початку вторгнення".

Вона також вказала на жорстокість цієї війни, "особливо в ці дні, коли українське цивільне населення стає жертвами атак, які є неприйнятними з будь-якого погляду, оскільки вони порушують всі норми права війни та гуманітарного права".

Голова Міноборони Іспанії також відзначила військову допомогу, яку її держава надає Україні.

"(Іспанія. – ред.) надсилає в Україну все, що ми можемо в межах можливостей Іспанії, і з погляду підготовки іспанські військові є надзвичайно важливими. Я дуже пишаюся тією роботою, яку вони виконують, і вдячна за неї" , – підкреслила Роблес.

За її словами, з осені 2022 року Іспанія підготувала понад 5 тисяч українських військових, у чому взяли участь близько 2500 іспанських інструкторів.

Нагадаємо, в Євросоюзі нині тривають дискусії про покращення військової тренувальної місії для України, але установи ЄС не рекомендують державам-членам відправляти військових інструкторів до України.

Раніше Роблес говорила, що не має інформації про використання Україною іспанської зброї на території Курської області, але зазначила, що саме Київ визначає, як використовувати передану зброю.