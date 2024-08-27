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Испания назвала количество украинских военных, которых подготовила страна

Испания назвала количество украинских военных, которых подготовила страна
Фото: Pixabay

Министр обороны Испании Маргарита Роблес во время визита в город Толедо 27 августа встретилась с украинскими военнослужащими, которые проходят обучение в рамках миссии ЕС.﻿﻿ Со ссылкой на испанское Минобороны, сообщает Европейская правда.

Роблес подчеркнула в разговоре с украинскими военными, что "солидарность, поддержка и преданность Испании Украине остаются непоколебимыми, как и с самого начала вторжения".

Она также указала на жестокость этой войны, "особенно в эти дни, когда украинское гражданское население становится жертвами атак, которые являются неприемлемыми с любой точки зрения, поскольку они нарушают все нормы права войны и гуманитарного права".

Глава Минобороны Испании также отметила военную помощь, которую ее государство оказывает Украине.

"(Испания. – ред.) направляет в Украину все, что мы можем в пределах возможностей Испании, и с точки зрения подготовки испанские военные чрезвычайно важны. Я очень горжусь той работой, которую они выполняют, и благодарна за нее", – подчеркнула Роблес.

По ее словам, с осени 2022 года Испания подготовила более 5 тысяч украинских военных, в чем приняли участие около 2500 испанских инструкторов.

Напомним, в Евросоюзе сейчас продолжаются дискуссии об улучшении военной тренировочной миссии для Украины, но учреждения ЕС не рекомендуют государствам-членам отправлять военных инструкторов в Украину.

Ранее Роблес говорила, что не располагает информацией об использовании Украиной испанского оружия на территории Курской области, но отметила, что именно Киев определяет, как использовать переданное оружие.

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