ВАКС знову переніс засідання у справі директора АМКУ Кириленка

Вищий антикорупційний суд втретє переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку, повідомляє Суспільне.

Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентина Гребенюк зазначила, що Кримінально-процесуальний кодекс передбачає обрання запобіжного заходу у 72-годинний термін.

Запобіжний захід для Павла Кириленка сьогодні, 27 серпня, знову не обрано. Цього разу через те, що адвокат підозрюваного поспішав на інше засідання. Суд перенесли на 9:00 28 серпня.

Гребенюк припускає, що затримка у справі очільника АМКУ може бути пов'язана із завантаженістю слідчого судді.

Вона додала, що сьогодні закінчено дослідження доказів сторони обвинувачення на обґрунтування клопотання про застосування запобіжного заходу. На сьогодні позиція сторони обвинувачення не змінилися. Прокуратура наполягає на взятті підозрюваного під варту з альтернативою застави на суму 121 млн 120 тис. грн.

"Це майже удвічі більше, ніж сума майна, набуття якої інкримінується кримінальним провадженням" , — зауважила Гребенюк.

Павло Кириленко, зі свого боку, заявив, що продовжує виконувати обов'язки голови Антимонопольного комітету. На час слідства його не відсторонювали від роботи.

Як повідомлялося, 14 серпня НАБУ і САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації колишньому голові Донецької ОВА, а нині очільнику Антимонопольного комітету України Павлу Кириленку.