ВАКС снова перенес заседание по делу директора АМКУ Кириленко
Высший антикоррупционный суд третий раз перенес заседание по избранию меры пресечения председателю Антимонопольного комитета Павлу Кириленко, сообщает Суспільне.
Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентина Гребенюк отметила, что Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает избрание меры пресечения в 72-часовой срок.
Мера пресечения для Павла Кириленко сегодня, 27 августа, снова не выбрана. На этот раз из-за того, что адвокат подозреваемого спешил на другое заседание. Суд был перенесен на 9:00 28 августа.
Гребенюк предполагает, что задержка по делу главы АМКУ может быть связана с загруженностью следователя судьи.
Она добавила, что сегодня окончено исследование доказательств стороны обвинения на обоснование ходатайства о применении меры пресечения. На сегодняшний день позиция стороны обвинения не изменилась. Прокуратура настаивает на заключении подозреваемого под стражу с альтернативой залогу на сумму 121 млн 120 тыс. грн.
"Это почти вдвое больше, чем сумма имущества, приобретение которой инкриминируется уголовным производством", — отметила Гребенюк.
Павел Кириленко, со своей стороны, заявил, что продолжает исполнять обязанности главы Антимонопольного комитета. На время следствия его не отстраняли от работы.
Как сообщалось ранее, 14 августа НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации бывшему председателю Донецкой ОВА, а ныне главе Антимонопольного комитета Украины Павлу Кириленко.