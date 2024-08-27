Трьох мобілізованих екс-в'язнів після втечі повернули до військової частини на Одещині

Троє військовослужбовців, які в місцях позбавлення волі підписали контракт на військову службу, 24 серпня залишили територію навчального центру в Одеській області. ﻿﻿Протягом доби правоохоронці їх знайшли і повернули до військової частини, повідомляє Радіо Свобода.

Про це розповів виконувач обов’язків начальника управління комунікацій оперативного командування «Південь» підполковник Олексій Міщенко.

Він пояснює залишення мобілізованими території навчального центру, «спробою використовувати цей час на власний розсуд». І додає, що інформація про те, що мобілізовані мали при собі зброю не відповідає дійсності.

«Найголовніше, зброї при військовослужбовцях не було, це неправдива інформація і нічого здоров’ю оточуючих не загрожувало…Вже 25 серпня їх затримали і доставили назад. Навіть не пройшло доби, тому це не розцінюється як самовільне залишення частини, вони і далі залишаються військовослужбовцями однієї з механізованих бригад» , – зазначає Міщенко.

Де саме і за яких обставин затримали мобілізованих колишніх в’язнів підполковник не уточнює. У військовій частині буде проводитись службова перевірка, винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності, каже Міщенко.

«Над військовослужбовцями є командир взводу, роти, підрозділу, який відповідає за наявність особового складу. Але наразі немає інформації стосовно притягнення когось до відповідальності» , – розповів він.

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