Троих мобилизованных экс-заключенных после побега вернули в воинскую часть на Одесчине

Трое военнослужащих, которые в местах лишения свободы подписали контракт на военную службу, 24 августа покинули территорию учебного центра в Одесской области. В течение суток правоохранители их нашли и вернули в воинскую часть, сообщает Радио Свобода.

Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций оперативного командования «Юг» подполковник Алексей Мищенко.

Он объясняет оставление мобилизованными территории учебного центра, «попыткой использовать это время по своему усмотрению». И добавляет, что информация о том, что мобилизованные имели при себе оружие, не соответствует действительности.

«Самое главное, оружия при военнослужащих не было, это ложная информация и ничего здоровью окружающих не угрожало… Уже 25 августа их задержали и доставили обратно. Даже не прошло суток, поэтому это не расценивается как самовольное оставление части, они продолжают оставаться военнослужащими одной из механизированных бригад» , – отмечает Мищенко.

Где именно и при каких обстоятельствах задержанный мобилизованными бывшими заключенными подполковник не уточняет. В воинской части будет проводиться служебная проверка, виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности, говорит Мищенко.

«Над военнослужащими есть командир взвода, роты, подразделения, отвечающего за наличие личного состава. Но пока нет информации о привлечении кого-то к ответственности» , – рассказал он.

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