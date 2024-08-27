Росіяни спорудили вже четвертий понтон через річку Сейм - ЗМІ

Армія країни-агресора Росії збудувала ще одну, вже четверну понтонну переправу через річку Сейм у Курській області. Супутникові знімки опублікував журналіст Радіо Свободи Марк Крутов, повідомляє Новое время.

На знімках, які зроблені 26 серпня, видно, що переправу збудували в селі Званне, за два кілометри вниз за течією від стаціонарного мосту, який раніше був серйозно пошкоджений.

Mark Krutov/X

Mark Krutov/X

До цього армія РФ вже спорудила подібні переправи через Сейм у селі Кариж, між Званним і селищем Глушкове, а також на схід від Глушкового.

Міст у Карижі частково перебуває під водою. Як зазначає журналіст, ймовірно, це зроблено для маскування, або його атакували.

Крім того, додає Крутов, два інші понтонні мости також були обстріляні касетними боєприпасами.

«Цілячись по мостах через річку Сейм, Україна намагається відрізати частину Глушковського району на лівому, південному березі річки від російських військ. Понтонний міст, збудований армією РФ у Курській області за 500 метрів від знищеного ударом ЗСУ, також зник» , — зазначає Марк Крутов.

На супутникових знімках видно, що другий понтонний міст між селами Званне та Глушкове зник, а поруч з ним вигоріло поле. Цю переправу росіяни побудували за 500 метрів від попередньої, яку раніше успішно атакували ЗСУ.