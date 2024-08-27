Россияне соорудили уже четвертый понтон через реку Сейм - СМИ

Армия страны-агрессора России построила еще одну, уже четвёртую понтонную переправу через реку Сейм в Курской области. Спутниковые снимки опубликовал журналист Радио Свободы Марк Крутов, сообщает Новое время.

На снимках, которые сделаны 26 августа, видно, что переправу построили в селе Званное, в двух километрах вниз по течению от стационарного моста, который ранее был серьезно поврежден.

Mark Krutov/X

Mark Krutov/X

До этого армия РФ уже построила подобные переправы через Сейм в селе Карыж, между Званным и поселком Глушково, а также к востоку от Глушково.

Мост в Карыже частично находится под водой. Как отмечает журналист, вероятно, это сделано для маскировки, или его атаковали.

Кроме того, добавляет Крутов, два других понтонных моста также были обстреляны кассетными боеприпасами.

«Целясь по мостам через реку Сейм, Украина пытается отрезать часть Глушковского района на левом, южном берегу реки от российских войск. Понтонный мост, построенный армией РФ в Курской области в 500 метрах от уничтоженного ударом ВСУ, также исчез» , — отмечает Марк Крутов.

На спутниковых снимках видно, что второй понтонный мост между селами Званное и Глушково исчез, а рядом с ним выгорело поле. Эту переправу россияне построили в 500 метрах от предыдущей, которую ранее успешно атаковали ВСУ.