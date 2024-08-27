Уряд створив 36 груп для переговорів про вступ України до ЕС
27 серпня, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка передбачає створення Міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу та адаптації законодавства України до права ЄС. З посиланням на Урядовий портал, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми вже розпочали наступний етап на шляху до членства, а саме – двосторонні зустрічі в межах офіційного скринінгу. Ефективна координація є ключовим інструментом у забезпеченні результативних переговорів з ЄС. Ми вибудовуємо переговорну архітектуру для того, щоб кожна деталь складного та бюрократичного механізму працювала чітко та злагоджено", – розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.
Також затверджено перелік органів влади, установ та інституцій, представники яких входять до кожної з робочих (переговорних) груп. Передбачено також, що до груп ввійдуть народні депутати, а також представники громадянського суспільства, бізнес-спільноти та науковці. Кожна група працюватиме над конкретними питаннями, що входять до компетенції їхніх груп.
"Наша ціль – забезпечити скоординовану роботу між усіма учасниками переговорного процесу. Це важливо для якісної підготовки до двосторонніх зустрічей Україна-ЄС у межах офіційного скринінгу відповідності національного законодавства праву ЄС, а згодом для розробки переговорних позицій, інших необхідних документів", - додала Стефанішина.
Міжвідомча робоча група, створення якої теж передбачено у Постанові, стане координуючим органом, який забезпечить цілісність та узгодженість переговорного процесу на шляху до членства України в ЄС. Головою Міжвідомчої робочої групи є Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
Завданнями групи будуть, зокрема:
- сприяння забезпеченню підготовки до проведення переговорів про вступ України до Європейського Союзу, зокрема шляхом консолідованого формування органами законодавчої та виконавчої влади переговорної позиції України;
- визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час формування переговорної позиції України;
- планування, моніторинг та оцінка результативності виконання рекомендацій, які містяться у рішеннях, ухвалених Європейською Комісією щодо України.