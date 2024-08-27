Правительство создало 36 групп для переговоров о вступлении Украины в ЕС

27 августа Кабинет Министров Украины принял постановление, предусматривающее создание Межведомственной рабочей группы по обеспечению переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз и адаптации законодательства Украины к праву ЕС. Со ссылкой на Правительственный портал, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы уже начали следующий этап на пути к членству, а именно – двусторонние встречи в рамках официального скрининга. Эффективная координация является ключевым инструментом в обеспечении результативных переговоров с ЕС. Мы выстраиваем переговорную архитектуру для того, чтобы каждая деталь сложного и бюрократического механизма работала четко и слаженно" , – рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Также утвержден перечень органов власти, учреждений и институций, представители которых входят в каждую из рабочих (переговорных) групп. Предусмотрено также, что в группы войдут народные депутаты, а также представители гражданского общества, бизнес-сообщества и ученые. Каждая группа будет работать над конкретными вопросами, входящими в компетенцию их групп.

"Наша цель – обеспечить скоординированную работу между всеми участниками переговорного процесса. Это важно для качественной подготовки к двусторонним встречам Украина-ЕС в рамках официального скрининга соответствия национального законодательства праву ЕС, а затем для разработки переговорных позиций, других необходимых документов" , - добавила Стефанишина.

Межведомственная рабочая группа, создание которой предусмотрено в Постановлении, станет координирующим органом, который обеспечит целостность и согласованность переговорного процесса на пути к членству Украины в ЕС. Главой Межведомственной рабочей группы является Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Задачами группы будут, в частности: