ГРУ хотіла ліквідувати все керівництво України ще до вторгнення РФ - Грозєв

Журналіст-розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв стверджує, що ще до початку повномасштабного вторгнення російська ГРУ РФ мала намір усунути все військове і політичне керівництво України, повідомляє Новое время.

«У тому, що ще до початку війни російське ГРУ реально збиралося нейтралізувати все військове і політичне керівництво України — без різниці, який був рівень їхньої ефективності, готовності боротися з РФ» , — сказав він в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

За даними Грозєва, країна-агресор збиралася ліквідувати всю військово-політичну еліту України, використовуючи агентів ССО або ГРУ, агентів впливу, яких вони протягом довгих років впроваджували в Україні.

«Усе це не відбулося. Якби відбулося, то змінило б хід війни. Уявіть собі, якби були замахи на 20 генералів, Зеленського і на інших, які в певний момент стали важливим фактором для згуртованості країни. Це могло бути дуже погано» , — сказав Грозєв.

На початку 2023 року видання Independent писало, що президент України Володимир Зеленський від початку повномасштабного вторгнення Росії пережив понад 12 спроб замаху.

За даними газети The New York Times, щонайменше одному замаху допомогло запобігти ЦРУ США.

7 травня Служба безпеки України повідомила, що викрила мережу агентів 5-ї служби ФСБ РФ, які готували вбивство Зеленського. До цієї мережі, за даними СБУ, входили двоє полковників УДО. Крім президента, росіяни планували ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, голову ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.