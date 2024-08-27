ГРУ хотела ликвидировать все руководство Украины еще до вторжения РФ - Грозев

Журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев утверждает, что еще до начала полномасштабного вторжения российская ГРУ РФ намеревалась устранить все военное и политическое руководство Украины, сообщает Новое время.

«В том, что еще до начала войны российское ГРУ реально собиралось нейтрализовать все военное и политическое руководство Украины — без разницы, какой был уровень их эффективности, готовности бороться с РФ» , — сказал он в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

По данным Грозева, страна-агрессор собирались ликвидировать всю военно-политическую элиту Украины, используя агентов ССО или ГРУ, агентов влияния, которых они на протяжении долгих лет внедряли в Украине.

«Все это не состоялось. Если бы состоялось, то поменяло бы ход войны. Представьте себе, если бы были покушения на 20 генералов, Зеленского и на других, которые в определенный момент стали важным фактором для сплоченности страны. Это могло быть очень плохо» , — сказал Грозев.

В начале 2023 года издание Independent писало, что президента Украины Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения России пережил более 12 попыток покушения.

По данным газеты The New York Times, по меньшей мере одно покушение помогло предотвратить ЦРУ США.

7 мая Служба безопасности Украины сообщила, что разоблачила сеть агентов 5-й службы ФСБ РФ, которые готовили убийство Зеленского. В эту сеть, по данным СБУ, входили двое полковников УГО. Кроме президента, россияне планировали ликвидировать главу СБУ Василия Малюка, главу ГУР Кирилла Буданова и других высокопоставленных чиновников.