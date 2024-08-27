Цьогоріч Україна інвестувала $7 млрд в оборонний сектор - Міноборони

З початку повномасштабної війни Україна суттєво інвестувала у власний оборонно-промисловий комплекс, зокрема цього року виділили 7 мільярдів доларів, повідомляє Новое время.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час виступу на форумі Україна 2024. Незалежність. За словами Умєрова, зміцнення обороноздатності України відбувається, зокрема, через закупівлю дронів, роботизованих комплексів та систем радіоелектронної боротьби.

Він зазначив, що ці зусилля «вже приносять відчутні результати на полі бою».

«Один з пріоритетів — довгострокове планування. Створюємо модель Сил оборони за стандартами НАТО, впроваджуємо цифрові рішення та модернізуємо армію. Поглиблюємо і співпрацю з союзниками у форматі Рамштайн. Ключове завдання — отримати дозвіл на удари по російських обʼєктах далекобійною зброєю» , — додав Умєров.

Міністр підкреслив, що це значно посилить можливості Сил оборони вражати аеродроми та логістичні пункти, які армія РФ використовує для терору українців.

27 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна успішно випробувала свою першу балістичну ракету.

24 серпня президент заявляв, що українські військові вперше завдали удару по окупантах ракетою-дроном українського виробництва.