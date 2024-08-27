В этом году Украина инвестировала $7 млрд в оборонный сектор - Минобороны

С начала полномасштабной войны Украина существенно инвестировала в собственный оборонно-промышленный комплекс, в том числе в этом году было выделено 7 миллиардов долларов, сообщает Новое время.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров во время выступления на форуме Украина 2024 года. Независимость. По словам Умерова, укрепление обороноспособности Украины происходит, в частности, из-за закупки дронов, роботизированных комплексов и систем радиоэлектронной борьбы.

Он отметил, что эти усилия «уже приносят ощутимые результаты на поле боя».

«Один из приоритетов — долгосрочное планирование. Создаем модель Сил обороны по стандартам НАТО, внедряем цифровые решения и модернизируем армию. Углубляем и сотрудничество с союзниками в формате Рамштайн. Ключевая задача — получить разрешение на удары по российским объектам дальнобойным оружием» , — добавил Умеров.

Министр подчеркнул, что это значительно усилит возможности Сил обороны поражать аэродромы и логистические пункты, которые армия РФ использует для террора украинцев.

27 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету.

24 августа президент заявлял, что украинские военные впервые нанесли удар по оккупантам ракетой-дроном украинского производства.