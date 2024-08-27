У Києві та ще 4 областях скасували аварійні відключення світла

У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях скасували екстрені відключення.﻿﻿ З посиланням на ДТЕК, повідомляє Українська правда.

"За командою Укренерго переходимо до графіків стабілізаційних відключень" , - йдеться у повідомленні.

В ДТЕК пообіцяли, що в разі змін, будуть оперативно інформувати.

Перед цим в "Укренерго" повідомляли, що у середу 28 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть протягом доби: вимикатимуть одночасно 2 черги.