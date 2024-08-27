У Києві та ще 4 областях скасували аварійні відключення світла
У Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, Донецькій областях скасували екстрені відключення. З посиланням на ДТЕК, повідомляє Українська правда.
"За командою Укренерго переходимо до графіків стабілізаційних відключень", - йдеться у повідомленні.
В ДТЕК пообіцяли, що в разі змін, будуть оперативно інформувати.
Перед цим в "Укренерго" повідомляли, що у середу 28 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть протягом доби: вимикатимуть одночасно 2 черги.