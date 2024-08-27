В Киеве и еще 4 областях отменили аварийные отключения света

В Киеве, Киевской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой областях отменили экстренные отключения.﻿﻿ Со ссылкой на ДТЭК, сообщает Украинская правда.

"По команде Укрэнерго переходим к графикам стабилизационных отключений" , - говорится в сообщении.

В ДТЭК пообещали, что в случае изменений, будут оперативно информировать.

Перед этим в "Укрэнерго" сообщали, что в среду 28 августа графики отключения света будут применять в течение суток: будут выключать одновременно 2 очереди.