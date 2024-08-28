ISW: Російські війська досягли значних успіхів на Покровському напрямку

Російські війська досягли значних тактичних успіхів на Покровському напрямку на тлі повідомлень про те, що українські війська відійшли з окремих районів на південний схід від Покровська, повідомляє Українська правда.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 27 серпня, підтверджують, що російські війська просунулися більш ніж на два кілометри від своїх останніх підтверджених позицій у північно-західну Новогродівку (на південний схід від Покровська) вздовж вулиці Дубініна.

Це свідчить про те, що російські війська додатково утримують позиції в центральній частині міста.

Інші геолокаційні кадри вказують на те, що російські сили незначно просунулися на південному сході Гродівки (на схід від Покровська і північний схід від Новогродівки) і захопили Калинове (далі на південний схід від Покровська і південний схід від Новогродівки).

Ключові висновки ISW за 27 серпня: