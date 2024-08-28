ISW: Російські війська досягли значних успіхів на Покровському напрямку
Російські війська досягли значних тактичних успіхів на Покровському напрямку на тлі повідомлень про те, що українські війська відійшли з окремих районів на південний схід від Покровська, повідомляє Українська правда.
Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).
Геолокаційні кадри, опубліковані 27 серпня, підтверджують, що російські війська просунулися більш ніж на два кілометри від своїх останніх підтверджених позицій у північно-західну Новогродівку (на південний схід від Покровська) вздовж вулиці Дубініна.
Це свідчить про те, що російські війська додатково утримують позиції в центральній частині міста.
Інші геолокаційні кадри вказують на те, що російські сили незначно просунулися на південному сході Гродівки (на схід від Покровська і північний схід від Новогродівки) і захопили Калинове (далі на південний схід від Покровська і південний схід від Новогродівки).
Ключові висновки ISW за 27 серпня:
- Російські війська досягли значних тактичних успіхів на Покровському напрямку на тлі повідомлень про те, що українські війська відійшли з окремих районів на південний схід від Покровська.
- Найбільш боєздатні російські війська наразі підтримують російське просування в напрямку Покровська, а наступальні операції Росії є символом більш широкої російської теорії перемоги в Україні, яка ґрунтується на, здавалося б, нескінченному тактичному просуванні вперед. Постійне і цілковите надання Росією пріоритету Покровському напрямку, ймовірно, вплине на загальний бойовий потенціал Росії в Україні після будь-якого сценарію розвитку подій у Покровську, особливо з огляду на те, що Кремль намагається збалансувати здобутки в Покровську із захистом від українського вторгнення в Курську область.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Курська операція була частково спробою запобігти російській наступальній операції в Сумській або Чернігівській областях, і зазначив, що вона є одним з аспектів ширших зусиль України, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого дипломатичного врегулювання війни на основі принципів міжнародного права і непорушності територіальної цілісності України.
- 27 серпня українські війська спробували просунутися в два райони Бєлгородської області на тлі продовження українських наступальних операцій в Курській області.
- Російські офіційні особи спробували використати візит Генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Маріано Гроссі на Курську атомну електростанцію (КАЕС) для того, щоб представити Україну як таку, що загрожує радіологічним інцидентом, що може підірвати підтримку України з боку Заходу, розпалюючи безпідставні побоювання щодо вторгнення України в Курську область.
- Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підкреслив відданість Індії припиненню війни в Україні перед очільником Росії Володимиром Путіним після нещодавнього візиту Моді в Україну.
- Українські війська нещодавно просунулися вперед під Кремінною, а російські війська - під Торецьком, Покровськом та Донецьком.
- Як повідомляється, Курська операція збільшила бажання російських громадян підписувати контракти на військову службу з Міністерством оборони Росії.