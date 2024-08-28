ISW: Российские войска достигли значительных успехов на Покровском направлении

Российские войска достигли значительных тактических успехов на Покровском направлении на фоне сообщений о том, что украинские войска отошли из отдельных районов к юго-востоку от Покровска, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 27 августа, подтверждают, что российские войска продвинулись более чем на два километра от своих последних подтвержденных позиций в северо-западную Новогродовку (к юго-востоку от Покровска) вдоль улицы Дубинина.

Это свидетельствует о том, что российские войска дополнительно удерживают позиции в центральной части города.

Другие геолокационные кадры указывают на то, что российские силы незначительно продвинулись на юго-востоке Гродовки (к востоку от Покровска и северо-востоку от Новогродовки) и захватили Калиново (далее на юго-восток от Покровска и юго-восток от Новогродовки).

Ключевые выводы ISW за 27 августа: