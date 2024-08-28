У Воронезькій області безпілотники атакували склад з боєприпасами – Astra

Россошанський район Воронезької області атакували безпілотники. Місцева влада заявила про "загоряння поблизу вибухонебезпечних об'єктів".﻿ Про це повідомляють російські ЗМІ і Telegram-канал Astra, пише Вадим Ребрина, РБК-Україна.

Губернатор Воронезької області стверджує, що загоряння сталося внаслідок падіння уламків збитого БПЛА.

За його словами, детонації не було, постраждалих та руйнувань немає. Було евакуйовано мешканців двох населених пунктів, зараз, за словами губернатора, вони повертаються до своїх будинків.

За даними місцевих жителів, БПЛА атакували склад із боєприпасами у хуторі Мала Меженка. Жителів цього та сусіднього хутора спочатку евакуювали, тепер вони повертаються додому, пише Astra.

Нагадаємо, жителі Росії стверджують, що ЗСУ в ніч проти 28 серпня атакували﻿ Глибокинську нафтобазу в Кам'янському районі Ростовської області. Очевидці події повідомили про спалах у полі в районі нафтобази під Каменськ-Шахтинськом. Інші канали стверджують, що горять кілька цистерн.