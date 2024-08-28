В Воронежской области беспилотники атаковали склад с боеприпасами – Astra

Россошанский район Воронежской области РФ атаковали беспилотники. Местные власти заявили о "возгорании вблизи взрывоопасных объектов".﻿ Об этом сообщаю российские СМИ и Telegram-канал Astra, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Губернатор Воронежской области утверждает, что возгорание произошло в результате падения обломков сбитого БПЛА.

По его словам, детонации не было, пострадавших и разрушений нет. Были эвакуированы жители двух населенных пунктов, сейчас, по словам губернатора, они возвращаются в свои дома.

По данным местных жителей, БПЛА атаковали склад с боеприпасами в хуторе Малая Меженка. Жителей этого и соседнего хутора сначала эвакуировали, теперь они возвращаются домой, пишет Astra.

Напомним, жители России утверждают, что ВСУ в ночь на 28 августа атаковали﻿ Глубокинскую нефтебазу в Каменском районе Ростовской области. Очевидцы события сообщили о возгорании в поле в районе нефтебазы под Каменск-Шахтинском. Другие каналы утверждают, что горят несколько цистерн.