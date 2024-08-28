У Кривому Розі зросла кількість загиблих у готелі: рятувальні роботи завершено

У Кривому Розі на місці удару по готелю завершили пошуково-рятувальні роботи, рятувальники деблокували тіло ще однієї людини, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ДСНС.

"Вночі рятувальники деблокували тіло ще однієї особи. Таким чином, всього внаслідок нічного ракетного удару по готелю у Кривому Розі 27 серпня загинуло 4 людини та 5 постраждало" , — зазначили у відомстві.

Як повiдомлялось, російське військо в ніч на 27 серпня завдало удару по Кривому Рогу Дніпропетровської області.