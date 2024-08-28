В Кривом Роге выросло количество погибших в отеле: спасательные работы завершены

В Кривом Роге на месте удара по гостинице завершили поисково-спасательные работы, спасатели деблокировали тело еще одного человека, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"Ночью спасатели деблокировали тело еще одного человека. Таким образом, всего в результате ночного ракетного удара по гостинице в Кривом Роге 27 августа погибли 4 человека и 5 пострадали" , — отметили в ведомстве.

Как сообщалось, российское войско в ночь на 27 августа нанесло удар по Кривому Рогу Днепропетровской области.