Сили оборони збили російський Су-25 на Краматорському напрямку

Сили оборони на Краматорському напрямку збили штурмовик росіян Су-25, повідомляє Українська правда.

Про це пише ОСУВ "Хортиця" у Telegram.

"На Краматорському напрямку наші військові збили російський літак Су-25, який намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони".

Повідомляється, що воїни-зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влучним пострілом із ПЗРК приземлили черговий Су-25.