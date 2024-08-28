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Сили оборони збили російський Су-25 на Краматорському напрямку

Сили оборони збили російський Су-25 на Краматорському напрямку
Фото: Fedor Leukhin. _VO_8179

Сили оборони на Краматорському напрямку збили штурмовик росіян Су-25, повідомляє Українська правда.

Про це пише ОСУВ "Хортиця" у Telegram.

"На Краматорському напрямку наші військові збили російський літак Су-25, який намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони".

Повідомляється, що воїни-зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влучним пострілом із ПЗРК приземлили черговий Су-25.

"Відсьогодні в російській штурмовій авіації стало на один літак менше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі", - зазначили військові.

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