Сили оборони збили російський Су-25 на Краматорському напрямку
Сили оборони на Краматорському напрямку збили штурмовик росіян Су-25, повідомляє Українська правда.
Про це пише ОСУВ "Хортиця" у Telegram.
"На Краматорському напрямку наші військові збили російський літак Су-25, який намагався вести обстріли позицій підрозділів Сил оборони".
Повідомляється, що воїни-зенітники 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу влучним пострілом із ПЗРК приземлили черговий Су-25.
"Відсьогодні в російській штурмовій авіації стало на один літак менше. Його уламки прикрашають донецькі пейзажі", - зазначили військові.