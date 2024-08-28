Силы обороны сбили российский Су-25 на Краматорском направлении

Силы обороны на Краматорском направлении сбили штурмовик россиян Су-25, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет ОСУВ "Хортица" в Telegram.

"На Краматорском направлении наши военные сбили российский самолет Су-25, который пытался вести обстрелы позиций подразделений Сил обороны".

Сообщается, что воины-зенитчики 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода точным выстрелом из ПЗРК приземлили очередной Су-25.