У Києві та 4-х областях введені екстрені відключення світла

У Києві, Київській, Одеській та Донецькій областях введені екстрені відключення електроенергії, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Як повідомляє пресслужба, відповідне розпорядження дає "Укренерго" через складну зупинку в енергосистемі.

"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють" , - зазначили в ДТЕК.

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Згодом стало відомо, що за командою "Укренерго"в Дніпропетровській області також задіяні екстрені відключення.

Нагадаємо:

У середу 28 серпня графіки відключення світла планували застосовувати протягом доби: вимикатимуть одночасно 2 черги.