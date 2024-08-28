У Києві та 4-х областях введені екстрені відключення світла
У Києві, Київській, Одеській та Донецькій областях введені екстрені відключення електроенергії, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Як повідомляє пресслужба, відповідне розпорядження дає "Укренерго" через складну зупинку в енергосистемі.
"Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють", - зазначили в ДТЕК.
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Згодом стало відомо, що за командою "Укренерго"в Дніпропетровській області також задіяні екстрені відключення.
Нагадаємо:
У середу 28 серпня графіки відключення світла планували застосовувати протягом доби: вимикатимуть одночасно 2 черги.