В Киеве и 4-х областях введены экстренные отключения света
В Киеве, Киевской, Одесской и Донецкой областях введены экстренные отключения электроэнергии, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Как сообщает пресс-служба, соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за сложной остановки в энергосистеме.
"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют", - отметили в ДТЭК.
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Впоследствии стало известно, что по команде "Укрэнерго" в Днепропетровской области также задействованы экстренные отключени.
Напомним:
В среду 28 августа графики отключения света планировали применять в течение суток: будут выключать одновременно 2 очереди.