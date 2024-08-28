В Киеве и 4-х областях введены экстренные отключения света

В Киеве, Киевской, Одесской и Донецкой областях введены экстренные отключения электроэнергии, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

Как сообщает пресс-служба, соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за сложной остановки в энергосистеме.

"Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики не действуют" , - отметили в ДТЭК.

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Впоследствии стало известно, что по команде "Укрэнерго" в Днепропетровской области также задействованы экстренные отключени.

Напомним:

В среду 28 августа графики отключения света планировали применять в течение суток: будут выключать одновременно 2 очереди.