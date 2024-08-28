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Україна отримає від Латвії нову партію авто, конфіскованих у нетверезих водіїв

Україна отримає від Латвії нову партію авто, конфіскованих у нетверезих водіїв
Фото: Pixabay

Уряд Латвії напередодні ухвалив рішення про передачу Україні ще 20 транспортних засобів, конфіскованих у п'яних водіїв, повідомляє Європейська правда.

Частина автомобілів призначена для військових частин Національної гвардії України та військових частин Міноборони.

Ще частину передадуть лікарням Івано-Франківської та Харківської області.

Також автомобілі отримають військове управління села Виноградове Херсонської області, регіональна адміністрація Чугуївського району Харківської області, військове управління села Мужиківка Херсонської області, виконавчий комітет Грушівської сільської ради Дніпропетровської області, а також військовий комітет села Мужиківка Херсонської області.

Загальна попередня ринкова вартість переданих Україні 20 транспортних засобів становить 117 640 євро.

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