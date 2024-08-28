Украина получит от Латвии новую партию авто, конфискованных у нетрезвых водителей

Правительство Латвии накануне приняло решение о передаче Украине еще 20 транспортных средств, конфискованных у пьяных водителей, сообщает Европейская правда.

Часть автомобилей предназначена для воинских частей Национальной гвардии Украины и воинских частей Минобороны.

Еще часть будет передана больницам Ивано-Франковской и Харьковской области.

Также автомобили получат военное управление села Виноградово Херсонской области, региональная администрация Чугуевского района Харьковской области, военное управление села Мужиковка Херсонской области, исполнительный комитет Грушевского сельского совета Днепропетровской области, а также военный комитет села Мужиковка Херсонской области.

Общая предварительная рыночная стоимость переданных Украине 20 транспортных средств составляет 117640 евро.