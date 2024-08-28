РФ оголосила у розшук ексдепутата з Латвії, який два роки воює у ЗСУ

У Росії оголосили у розшук латвійського ексдепутата Юріса Юрашса, який під час повномасштабної війни доєднався до Сил оборони України. Заяву про це розмістила Генпрокуратура РФ, повідомляє Європейська правда.

Безпосередньо у тексті зазначають, що обвинувальний висновок щодо Юрашса затвердила "прокуратура ДНР", звинувачуючи його за статтями російського кримінального кодексу у "найманстві" та "поширенні завідомо неправдивої інформації, що містить факти про застосування ЗС РФ".

Підставами звинуваченнями на адресу 49-річного Юрашса назвали те, що він з серпня 2022 року добровольцем воює у Силах оборони України і отримує заробітну плату як військовий, та за його публікації в соцмережах та інтерв’ю про війну, зокрема про звірства російських військових у Бучі.

"Звинуваченого оголошено у міжнародний розшук, щодо нього судом заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", – заявили у російській Генпрокуратурі, додавши, що справу буде заочно розглядати "Верховний суд ДНР".

Голова юридичної комісії Сейму Латвії, представник Нової консервативної партії Юріс Юрашс вирішив їхати воювати за Україну майже одразу після початку повномасштабної війни та для цього достроково склав мандат.