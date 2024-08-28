РФ объявила в розыск экс-депутата из Латвии, который два года воюет в ВСУ

В России объявили в розыск латвийского экс-депутата Юриса Юрашса, который во время полномасштабной войны присоединился к Силам обороны Украины. Заявление об этом разместила Генпрокуратура РФ, сообщает Европейская правда.

Непосредственно в тексте отмечают, что обвинительное заключение в отношении Юрашса утвердила "прокуратура ДНР", обвиняя его по статьям российского уголовного кодекса в "наемничестве" и "распространении заведомо ложной информации, содержащей факты о применении ВС РФ".

Основаниями обвинениями в адрес 49-летнего Юрашса назвали то, что он с августа 2022 года добровольцем воюет в Силах обороны Украины и получает заработную плату как военный, и за его публикации в соцсетях и интервью о войне, в частности о зверствах российских военных в Буче.

"Обвиняемый объявлен в международный розыск, в отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – заявили в российской Генпрокуратуре, добавив, что дело будет заочно рассматривать "верховный суд ДНР".

Председатель юридической комиссии Сейма Латвии, представитель Новой консервативной партии Юрис Юрашс решил ехать воевать за Украину почти сразу после начала полномасштабной войны и для этого досрочно сложил мандат.