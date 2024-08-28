На Донеччині внаслідок авіаудару загинула сім'я – батьки та двоє дітей

Російська армія 28 серпня скинула авіабомбу на Ізмайлівку Покровського району Донецької області, внаслідок чого під завалами будинку загинула родина – 45 та 53-річні батьки, а також їх син 17 і донька 24 років. Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора, повідомляє Укрінформ.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 28 серпня ЗС РФ скинули авіабомбу на село Ізмайлівка Покровського району.

КАБ поцілив по приватному сектору, влучивши у будинок. Під завалами домоволодіння загинула ціла родина – 45 та 53-річні батьки, а також їх син 17 і донька 24 років. Їх тіла з-під залишків оселі деблокували рятувальники.