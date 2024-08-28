На Донетчине в результате авиаудара погибла семья – родители и двое детей

Российская армия 28 августа сбросила авиабомбу на Измайловку Покровского района Донецкой области, в результате чего под завалами дома погибла семья – 45 и 53-летние родители, а также их сын 17 и дочь 24 лет. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора, сообщает Укринформ.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, 28 августа ВС РФ свергли авиабомбу на село Измайловка Покровского района.

КАБ попал по частному сектору, попав в дом. Под завалами домовладения погибла семья – 45 и 53-летние родители, а также их сын 17 и дочь 24 лет. Их тела из-под остатков дома деблокировали спасатели.