Іспанія не дозволила продаж виробника поїздів угорській компанії, пов'язаній з Орбаном

Іспанський уряд відхилив пропозицію угорської компанії Ganz-Mavag Europe Zrt щодо купівлі виробника поїздів Talgo SA через "загрози стратегічним інтересам і національній безпеці", оскільки керівництво цієї компанії пов'язане із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, повідомляє Європейська правда.

Як зазначено у заяві іспанського уряду, така пропозиція угорської компанії несе "непереборні ризики" для громадського порядку.

Ganz-Mavag належить приватному інвестиційному фонду, що керується державною нафтовою компанією Mol Nyrt., керівництво якої пов'язане з угорським прем'єром.

В агентстві зауважили, що з метою заблокувати угоду Іспанія скористалася тимчасовими правилами ще з часів пандемії Covid-19, які дозволяють уряду блокувати поглинання місцевих корпорацій іноземними компаніями з ЄС, а термін дії цих правил закінчиться наприкінці року.

Як наголошено у публікації, ця невдала угода підкреслює політичну напруженість щодо Угорщини в Європейському Союзі, який звинувачує Орбана в просуванні культури кумівства та корупції. Також у ЄС критично ставляться до позиції Орбана, який виступає проти допомоги Україні.

Як відомо, Ganz-Mavag оголосила про бажання купити іспанську Talgo за 619 млн євро ще в березні. Серед претендентів була також чеська Skoda Transportation, яка запропонувала "бізнес-об'єднання" двох компаній, але ця пропозиція була відхилена радою директорів іспанської компанії.