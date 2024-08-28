Испания не разрешила продажу производителя поездов венгерской компании, связанной с Орбаном

Испанское правительство отклонило предложение венгерской компании Ganz-Mavag Europe Zrt о покупке производителя поездов Talgo SA из-за "угрозы стратегическим интересам и национальной безопасности", поскольку руководство этой компании связано с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает Европейская правда.

Как отмечается в заявлении испанского правительства, такое предложение венгерской компании несет "непреодолимые риски" для общественного порядка.

Ganz-Mavag принадлежит частному инвестиционному фонду, который управляется государственной нефтяной компанией Mol Nyrt, руководство которой связано с венгерским премьером.

В агентстве отметили, что с целью заблокировать сделку Испания воспользовалась временными правилами еще со времен пандемии Covid-19, которые позволяют правительству блокировать поглощение местных корпораций иностранными компаниями из ЕС, а срок действия этих правил закончится в конце года.

Как отмечается в публикации, эта неудавшаяся сделка подчеркивает политическую напряженность в отношении Венгрии в Европейском Союзе, который обвиняет Орбана в продвижении культуры кумовства и коррупции. Также в ЕС критически относятся к позиции Орбана, который выступает против помощи Украине.

Как известно, Ganz-Mavag объявила о желании купить испанскую Talgo за 619 млн евро еще в марте. Среди претендентов была также чешская Skoda Transportation, которая предложила "бизнес-объединение" двух компаний, но это предложение было отклонено советом директоров испанской компании.