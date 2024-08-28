У Києві реорганізували роботу центрів мобілізації: ВЛК працюватимуть цілодобово

У Києві реорганізували роботу центрів мобілізації. Військово-лікарські комісії у столиці проводитимуть медичні огляди цілодобово, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

Сьогодні, 28 серпня, провели засідання Ради оборони Києва, на якому розглянути питання мобілізації для забезпечення безперервної та ефективної роботи об’єднаних центрів мобілізації.

Був уточнений склад центрів, в яких працюватимуть найбільш кваліфіковані кадри з представників районних держадміністрацій, районних ТЦК та СП, районних управлінь Національної поліції у місті Києві, відділів охорони здоров’я для здійснення координації та контролю за роботою лікарів, включених до складу військово-лікарських комісій.

Також уточнили режим роботи об’єднаних центрів мобілізації для проведення медичних оглядів та професійно-психологічного відбору у визначені терміни, щоб забезпечити відповідну пропускну спроможність об’єднаних центрів мобілізації.

"Звернута увага на ефективну роботу військово-лікарських комісій для забезпечення цілодобового проведення медичних оглядів та гарантованого проведення заходів мобілізації", - йдеться у повідомленні КМВА.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії дії загальна мобілізація та воєнний стан. На початку серпня їх дії продовжили ще на 90 днів - до 9 листопада 2024 року.

Також зазначимо, що 18 травня 2024 набув чинності новий закон про мобілізації в Україні. За оновленими законодавством, всі військовозобов'язані українці повинні були оновити свої облікові дані. Для цього, зокрема, запустили електронний кабінет військовозобов'язаного - мобільний застосунок "Резерв+".