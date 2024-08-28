В Киеве реорганизовали работу центров мобилизации: ВВК будут работать круглосуточно

В Киеве реорганизовали работу центров мобилизации. Военно-врачебные комиссии в столице будут проводить медицинские осмотры круглосуточно, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

Сегодня, 28 августа, провели заседание Совета обороны Киева, на котором было рассмотрено вопрос мобилизации для обеспечения непрерывной и эффективной работы объединенных центров мобилизации.

Был уточнен состав центров, в которых будут работать наиболее квалифицированные кадры из представителей районных госадминистраций, районных ТЦК и СП, районных управлений Национальной полиции в Киеве, отделов здравоохранения для координации и контроля за работой врачей, включенных в состав военно-врачебных комиссий.

Также уточнили режим работы объединенных центров мобилизации для проведения медицинских осмотров и профессионально-психологического отбора в срок, чтобы обеспечить соответствующую пропускную способность объединенных центров мобилизации.

"Обратили внимание на эффективную работу военно-врачебных комиссий для обеспечения круглосуточного проведения медицинских осмотров и гарантированного проведения мероприятий мобилизации", - говорится в сообщении КГВА.

Мобилизация в Украине

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения России действия всеобщая мобилизация и военное положение. В начале августа их действия продлили еще на 90 дней - до 9 ноября 2024 года.

Также отметим, что 18 мая 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине. По обновленному законодательству, все военнообязанные украинцы должны были обновить свои учетные данные. Для этого, в частности, запустили электронный кабинет военнообязанного - мобильное приложение "Резерв+".