У Польщі третій день шукають "невідомий об’єкт", що залетів з України

У Польщі третій день тривають пошуки літального апарата – ймовірно російського дрона, який міг залетіти на територію країни під час масованої атаки РФ по території України 26 серпня, повідомляє Європейська правда.

Журналісти польського RMF24 розповіли, що 27 серпня пройшов другий день пошуків російського об'єкта, який напередодні вранці увійшов на територію Польщі і зник з радарів.

Як зазначило видання, понад 100 військових польської армії прочісували поля та гаї селища Антонювка в комуні Комарув-Осада, яка розташована за кілька кілометрів від Тишовця, де почалися пошуки – вдалось оглянути 800 гектарів землі.

За даними речника Оперативного командування Збройних сил підполковник Яцека Горишевського, 27 серпня польська армія шукала об'єкт ближче до Замосця.Таке рішення, за його словами, ухвалили після аналізу радіолокаційних записів та оцінки можливої траєкторії польоту об'єкта.

Зазначається, що пошуки об'єкта відновлять 28 серпня, а напрямок подальших дій залежить, зокрема, від повідомлень місцевих мешканців. Втім, як окремо зазначив речник польських Збройних сил, армія поки що не отримала жодних подібних свідчень.