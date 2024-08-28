В Польше третий день ищут "неизвестный объект", залетевший из Украины

В Польше третий день продолжаются поиски летательного аппарата – вероятно, российского дрона, который мог залететь на территорию страны во время массированной атаки РФ по территории Украины 26 августа, сообщает Европейская правда.

Журналисты польского RMF24 рассказали, что 27 августа прошел второй день поисков российского объекта, который накануне утром вошел на территорию Польши и скрылся с радаров.

Как отметило издание, более 100 военных польской армии прочесывали поля и рощи поселка Антонювка в коммуне Комарув-Осада, расположенной в нескольких километрах от Тышевца, где начались поиски – удалось осмотреть 800 гектаров земли.

По данным спикера Оперативного командования Вооруженных сил подполковник Яцека Горышевского, 27 августа польская армия искала объект ближе к Замосьцу. Такое решение, по его словам, приняли после анализа радиолокационных записей и оценки возможной траектории полета объекта.

Отмечается, что поиск объекта возобновится 28 августа, а направление дальнейших действий зависит, в частности, от сообщений местных жителей. Впрочем, как отметил пресс-секретарь польских Вооруженных сил, армия пока не получила никаких подобных свидетельств.