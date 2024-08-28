Міноборони Польщі: НАТО скептично ставиться до збиття ракет та безпілотників РФ

У Польщі кажуть, що рішення щодо дозволу на збиття у повітряному просторі України російських ракет і бойових дронів за допомогою польських систем ППО викликає скептичну оцінку серед країн НАТО. Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє Європейська правда.

Його заява пролунала у відповідь на слова президента Володимира Зеленського щодо переговорів з Варшавою про можливість збиття ракет принаймні над західною частиною України.

Але, як наголосив Зеленський, польська сторона не хоче "залишитись наодинці" із цим рішенням.

Глава Міноборони Польщі акцентував, що в країнах НАТО з цього питання панує "великий скепсис", та наголосив, що "жодна країна одноосібно не ухвалюватиме такі рішення".

"Я не бачу в НАТО прихильників, щоб це рішення ухвалювалося", – зауважив він.

Окрім цього, Косіняк-Камиш додав, що не здивований, чому Зеленський наголошує на важливості такого рішення, адже такою є його роль.

Проте, за його словами, роль Міноборони Польщі – "ухвалювати рішення в інтересах польської держави".

Як відомо, 27 серпня український президент зазначив, щоб хотів допомоги від Варшави принаймні зі збиттям ракет над західною частиною України, які йдуть курсом у бік Польщі.