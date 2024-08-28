Минобороны Польши: НАТО скептически относится к сбитию ракет и беспилотников РФ

Минобороны Польши: НАТО скептически относится к сбитию страной воздушных целей РоссииВ Польше говорят, что решение о разрешении на сбитие в воздушном пространстве Украины российских ракет и боевых дронов с помощью польских систем ПВО вызывает скептическую оценку среди стран НАТО. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, сообщает Европейская правда.

Его заявление прозвучало в ответ на слова президента Владимира Зеленского о переговорах с Варшавой о возможности сбивания ракет по крайней мере над западной частью Украины.

Но, как отметил Зеленский, польская сторона не хочет "остаться наедине" с этим решением.

Глава Минобороны Польши акцентировал, что в странах НАТО по этому вопросу царит "большой скепсис", и подчеркнул, что "ни одна страна единолично не будет принимать такие решения".

"Я не вижу в НАТО сторонников, чтобы это решение принималось", – отметил он.

Кроме этого, Косиняк-Камыш добавил, что не удивлен, почему Зеленский подчеркивает важность такого решения, ведь такова его роль.

Однако, по его словам, роль Минобороны Польши – "принимать решения в интересах польского государства".

Как известно, 27 августа украинский президент отметил, чтобы хотел помощи от Варшавы по крайней мере со сбиванием ракет над западной частью Украины, которые идут курсом в сторону Польши.