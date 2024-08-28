На одному з КПП на кордоні з Польщею можливі черги – ДПСУ

Польща розпочала ремонт у пункті пропуску "Медика", який межує з українським КПП "Шегині". Там можливе сповільнення руху транспорту.﻿ Про це повідомляє Держприкордонслужба, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Як зазначають українські прикордонники, сьогодні об 11:00 польська сторона розпочала ремонтні роботи в межах пункту пропуску "Медика". Через це може сповільнитися рух вантажних транспортних засобів та автобусів на виїзд з території України (вʼїзд у Польщу).

Зараз роботи проводяться на вантажному напрямку.

"Тож просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону" , - наголошують прикордонники.

Ситуація на кордоні з Польщею

Нагадаємо, ситуація на кордоні України з Польщею стабілізувалася. Пункти пропуску діють стабільно, польські фермери не блокують рух вантажівок ні на в'їзд, ні на виїзд з України.

Нещодавно прикордонники повідомили про збільшення кількість в'їздів в Україну, пасажиропотік на кордоні залишається високим.

Також зазначимо, що раніше польська сторона почала ремонтні роботи у пункті пропуску "Гребенне - Рава-Руська". Ремонт може тривати до 12 вересня.