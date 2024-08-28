На одном из КПП на границе с Польшей возможны очереди – ГПСУ

Польша начала ремонт в пункте пропуска "Медыка", который граничит с украинским КПП "Шегини". Там возможны задержки движения транспорта.﻿ Об этом сообщает Госпогранслужба, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Как отмечают украинские пограничники, сегодня в 11:00 польская сторона начала ремонтные работы в пределах пункта пропуска "Медыка". Поэтому может замедлиться движение грузовых транспортных средств и автобусов на выезд с территории Украины (въезд в Польшу).

Сейчас работы проводятся на грузовом направлении.

"Поэтому просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы" , - подчеркивают пограничники.

Ситуация на границе с Польшей

Напомним, ситуация на границе Украины с Польшей стабилизировалась. Пункты пропуска действуют стабильно, польские фермеры не блокируют движение грузовиков ни на въезд, ни на выезд из Украины.

Недавно пограничники сообщили об увеличении количества въездов в Украину, пассажиропоток на границе остается высоким.

Также отметим, что ранее польская сторона начала ремонтные работы в пункте пропуска "Гребенное - Рава-Русская". Ремонт может длиться до 12 сентября.