Польща планує збільшити видатки на оборону до майже 5% ВВП – ЗМІ

Польща планує збільшити оборонний бюджет до 4,7% ВВП у 2025 році та витратити на це на $14 млрд більше, ніж у 2024 році.﻿ Про це пише видання Money.pl, яке ознайомилося із проєктом держбюджету та поспілкувалося з анонімним співрозмовником у польському уряді, повідомляє Європейська правда.

Якщо пропозиція щодо оборонного бюджету буде схвалена, то для Польщі це буде рекорд як за часткою ВВП, так і за сумою видатків на оборону. У 2024 році країна витратила на оборону $35 млрд, у 2025 планує $49 млрд.

У виданні зазначили, що Польща сподівається перекласти частину оборонних видатків на бюджет ЄС, аргументуючи це тим, що польський кордон є зовнішнім кордоном Євросоюзу із Росією та Україною.

"Ми серйозно обговорюємо з ЄС питання щодо включення деяких з оборонних статей до бюджету ЄС, оскільки ми є прифронтовою країною і несемо відповідальність за весь ЄС" , – зазначив співрозмовник.

Наразі Польща є п'ятою серед країн-членів НАТО за обсягом видатків на оборону, а остаточний розмір оборонного бюджету країни на 2025 рік буде оприлюднений у вересні. У 2024 році Польща витратить на оборону 4,1% ВВП.

Нагадаємо, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у вівторок, 13 серпня, підписав з американською компанією Boeing контракт на закупівлю 96 гелікоптерів AH-64E Guardian Apache для польської армії.

Це другий великий збройовий контракт, який Польща підписала за останні дні. Напередодні підписали контракт на виробництво 48 пускових установок M903 для систем протиракетної оборони Patriot вартістю понад $1,2 млрд.

Пізніше у Міноборони Польщі заявили, що 2025 рік стане проривним для збройних сил країни, оскільки планується запровадити найвищий бюджет витрат на оборону в історії.