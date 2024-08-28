Польша планирует увеличить расходы на оборону до почти 5% ВВП – СМИ

Польша планирует увеличить оборонный бюджет до 4,7% ВВП в 2025 году и потратить на это на $14 млрд больше, чем в 2024 году. Об этом пишет издание Money.pl, которое ознакомилось с проектом госбюджета и пообщалось с анонимным собеседником в польском правительстве, сообщает Европейская правда.

Если предложение по оборонному бюджету будет одобрено, то для Польши это будет рекорд как по доле ВВП, так и по сумме расходов на оборону. В 2024 году страна потратила на оборону $35 млрд, в 2025 планирует $49 млрд.

В издании отметили, что Польша надеется переложить часть оборонных расходов на бюджет ЕС, аргументируя это тем, что польская граница является внешней границей Евросоюза с Россией и Украиной.

"Мы серьезно обсуждаем с ЕС вопрос о включении некоторых из оборонных статей в бюджет ЕС, поскольку мы являемся прифронтовой страной и несем ответственность за весь ЕС" , – отметил собеседник.

Сейчас Польша является пятой среди стран-членов НАТО по объему расходов на оборону, а окончательный размер оборонного бюджета страны на 2025 год будет обнародован в сентябре. В 2024 году Польша потратит на оборону 4,1% ВВП.

Напомним, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во вторник, 13 августа, подписал с американской компанией Boeing контракт на закупку 96 вертолетов AH-64E Guardian Apache для польской армии.

Это второй крупный оружейный контракт, который Польша подписала за последние дни. Накануне подписали контракт на производство 48 пусковых установок M903 для систем противоракетной обороны Patriot стоимостью более $1,2 млрд.

Позже в Минобороны Польши заявили, что 2025 год станет прорывным для вооруженных сил страны, поскольку планируется ввести самый высокий бюджет расходов на оборону в истории.